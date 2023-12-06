Москва, 6 декабря, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Финал четвёртого сезона научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» для школьников и студентов пройдет 10 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. В этом году конкурс насчитывает 23 тысячи участников со всей страны. 15 финалистов из разных регионов России встретятся в Москве, чтобы побороться за победу в конкурсе. В финале ребята ответят на научные вопросы в очном формате и пообщаются с молодыми учёными об инновациях в современной российской науке.

Национальныепроекты.рф Конкурс «Наука. Территория героев»

Три победителя финального этапа конкурса отправятся на стажировки в научно-образовательные центры мирового уровня, созданные по нацпроекту «Наука и университеты»: Нижегородский НОЦ, Евразийский НОЦ, НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Остальные финалисты получат призы от партнеров конкурса и подарочные сертификаты.

15 финалистов конкурса, который проводится по нацпроекту «Наука и университеты», прошли несколько этапов. Справляясь с заданиями, участники узнали больше об атомной энергетике, ИТ-технологиях, космосе и многом другом.

Так, с 28 по 30 ноября одни из лучших полуфиналистов — Кирилл Дворцов, Ульяна Манина и Дмитрий Мартьянов — побывали на III конгрессе молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус». Ребята посетили различные сессии и познакомились с учёными. Вместе с другими гостями «Сириуса» они увидели видеообращение экипажа SIRIUS-23.

«Проведение конгресса молодых ученых стало замечательной традицией Десятилетия науки и технологий, с каждым годом число участников этого форума науки растет, расширяется возможность представления результатов своих исследований и достижениях как ведущим представителям научного сообщества России, так и молодым начинающим ученым», — отметил экипаж. Они пожелали молодым учёным реализовать самые смелые идеи.

SIRIUS — международный проект, реализуемый научным центром мирового уровня Павловский центр «Интегративная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости» по национальному проекту «Наука и университеты».

Проект SIRIUS представляет собой серию изоляционных экспериментов, длительность которых постепенно увеличивается (от 17 до 365 суток). Во время них моделируются значимые события, возникающие в ходе длительного пребывания членов международного экипажа на космической станции, а также при высадке на планету. Он направлен на разработку рекомендаций по профилактике и решению психологических и физиологических проблем будущих длительных и сверхдлительных космических полетов, разработку системы медико-биологического обеспечения полётов на Луну и нахождения на окололунной станции. Также работа заключается в поиске вариантов уменьшения рисков, связанных с человеческим фактором в длительных космических межпланетных полётах.

«Больше всего на конгрессе мне запомнились люди, которые правда горят своими исследованиями и идеями! Думаю, суть этого мероприятия для учёных заключается в знакомствах, общении с единомышленниками и заряде эмоциями!» — отметил участник конкурса «Наука. Территория героев» Кирилл Дворцов.

Ульяна Манина назвала конгресс местом с уникальной концентрацией выдающихся ученых, технологий и передовых мыслей.

«Для нас, школьников и студентов, только начинающих свой путь в науке, конгресс — прекрасная возможность пообщаться с профессионалами своего дела и узнать о развивающихся научных сферах. Именно общение с учеными принесло мне больше всего пользы, потому что эти люди способны не только рассказать о своих открытиях, но и дать советы», — сказала Ульяна.

К слову, роль наставников также отметят в финале конкурса. В этом сезоне впервые проводится этап «Наставничество». Во время него пятеро успешных молодых учёных поделились с участниками опытом и знаниями, которые можно будет применить в любой научной сфере. Работу каждой группы оценит экспертный совет.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Наука и университеты» призван повышать привлекательность российской науки и образования для ведущих отечественных и зарубежных учёных, молодых исследователей, студентов и школьников.

Конкурс «Наука. Территория героев» для школьников и студентов проводится по нацпроекту с 2020 года и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.