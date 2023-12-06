Москва, 6 декабря, 2023, 11:41 — ИА Регнум. ВСУ нанесли по территории Белгородской области за сутки около 70 ударов. Об этом 6 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

KAY NIETFELD/GLOBALLOOKPRESS

Он отметил, что в Белгородском районе по селу Журавлёвка было выпущено шесть артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — 10, по селу Красный Хутор — три артиллерийских снаряда. Кроме этого, в Наумовке и Красном Хуторе с беспилотников было сброшено по одному взрывному устройству. Система противовоздушной обороны над районом сбила три беспилотника самолётного типа.

«После падения обломков в селе Репное повреждены один легковой автомобиль и линия электропередачи. Пострадавших нет», — написал глава региона.

В Борисовском районе из миномёта была обстреляна окраина хутора Лозовая Рудка (зафиксировано три прилёта). В Валуйском городском округе по селам Логачёвка и Вериговка ВСУ выпустили три и шесть миномётных снарядов соответственно.

Гладков добавил, что в Волоконовском районе из миномёта была обстреляна окраина хутора Старый (шесть прилётов).

В Грайворонском городском округе ВСУ обстреляли окраину села Пороз (19 прилётов), в Краснояружском районе по окраине села Репяховка было выпущено два артиллерийских снаряда.

В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с беспилотника был сброшен один осколочный боеприпас. По хутору Панков было выпущено три миномётных снаряда, по посёлку Ленинский и хутору Мухин — по два миномётных снаряда. В селе Середа был зафиксирован прилёт двух FPV-дронов.

Гладков 5 декабря сообщил, что по территории Белгородской области ВСУ за сутки также нанесли порядка 70 ударов.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО вечером 5 декабря перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области.

Украинские войска 1 декабря обстреляли из артиллерии село Щетиновка Белгородской области. Они выпустили три артиллерийских снаряда. В результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 ноября сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Гладков 29 ноября сообщал, что два добровольца территориальной самообороны в Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ: беспилотник сбросил на них взрывное устройство. Гладков уточнил, что пострадавшим оказали всю необходимую помощь, и отметил, что за сутки в области зафиксировали в общей сложности свыше 110 прилётов боеприпасов со стороны украинской армии.