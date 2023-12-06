Москва, 6 декабря, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский убрал бы Валерия Залужного с должности главкома ВСУ, если бы мог, но это не дают сделать США. Об этом 6 декабря заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

«Говоря о конфликте между Зеленским и Залужным, не думаю, что это политическая игра. То, что Зеленский, если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного и списал на него все провалы — это для меня тоже очевидно», — отметил Азаров.

Он добавил, что Зеленский не может убрать Залужного, поскольку ему не дают это сделать американцы.

Вторая причина, по словам Азарова, заключается в том, что смещение Залужного только повысит его рейтинг и придаст ему уверенности.

Как передавало ИА Регнум, журнал The Economist, ссылаясь на опрос, проведённый в ноябре, сообщил, что уровень доверия Зеленскому среди населения Украины в два раза ниже, чем Залужному. Согласно результатам, доверие к Зеленскому упало до 32%, в то время как Залужному доверяют 70% респондентов.

Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило, что Зеленский хотел провести выборы на Украине, получив гарантии неучастия в них Залужного. Офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что главком ВСУ не будет выдвигаться, а если таких гарантий не будет, попытаться уволить главкома, максимально дискредитировав его.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине сейчас происходит жёсткий раздел на приверженцев главы киевского режима и главкома ВСУ.