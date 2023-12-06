Сейлем, США, 6 декабря, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Пилоту авиакомпании Alaska Airlines Джозефу Эмерсону, который пытался отключить двигатели в полёте, предъявили обвинения по 84 пунктам, среди которых создание угрозы для воздушного судна и безрассудное создание угрозы для людей, сообщает телеканал CNN.

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Обвинения Эмерсону, находившемуся не при исполнении в момент инцидента, предъявили 5 декабря в суде штата Орегон. Отмечается, что защитники пилота приветствовали решение не предъявлять ему 83 обвинения в покушении на убийство.

«Эмерсону предъявили обвинения по одному пункту в создании опасности для воздушного судна первой степени и 83 пунктам в безрассудном создании опасности для другого человека», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября самолёт авиакомпании Alaska Airlines рейса Эверетт — Сан-Франциско совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Полёт оказался прерван из-за действий 44-летнего Эмерсона, устроившего дебош в кабине пилотов.

Как выяснилось в ходе расследования, пилоты пустили Эмерсона в кабину и беседовали с ним о самолётах. В какой-то момент он заявил, что ему стало плохо, и попытался схватить ручки, отключающие подачу топлива в двигатели. Катастрофы удалось избежать благодаря быстрой реакции пилотов. Издание New York Times сообщало, что Эмерсон находился под воздействием психоделических грибов.

Трое пассажиров после полёта предъявили перевозчику иск из-за пережитого морального потрясения. Эмерсона первоначально обвинили в попытке убийства 83 пассажиров и членов экипажа.