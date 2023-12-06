Вашингтон, 6 декабря, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Россия может расширить свой Военно-морской флот (ВМФ) новыми подводными лодками проекта «Ясень», вооружёнными крылатыми ракетами, что вызывает тревогу в НАТО, пишет американское издание Business Insider.

СЕВМАШ

«Западные чиновники, пожалуй, больше всего обеспокоены способностью подлодок запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты», — пишет издание.

Отмечается, что это относительно новая способность, которая, по мнению западных чиновников, может позволить подводным лодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары.

Россия продолжает пополнять свой флот атомными подводными кораблями проекта «Ясень», которые в Североатлантическом альянсе считают настоящей угрозой для НАТО и Запада.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в ходе церемонии спуска на воду АПЛ «Архангельск» (проекта «Ясень-М») заявил, что строительство многоцелевых и стратегических атомных подлодок является приоритетом для российских флота и промышленности.

По его словам, командование ВМФ продолжит уделять основное внимание развитию атомной составляющей подводного флота, лежащего в основе обеспечения безопасности страны на морских и океанских направлениях.