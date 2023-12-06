Москва, 6 декабря, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никак не отреагировала на гибель более чем 40 журналистов в зоне палестино-израильского конфликта, и это чудовищно. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Станислав Красильников/ РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Она отметила, что за два месяца, прошедшие с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, погибли свыше 40 журналистов, ещё около десяти получили тяжёлые ранения. Однако никаких заявлений ни по конкретным журналистам, ни по ситуации в целом не последовало от ОБСЕ, где есть уполномоченный по защите прав журналистов, безопасности, свободе слова.

«Я слышала аргументы фантастические, когда мне говорили: «Подождите, но ведь это же Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, при чём же здесь Ближний Восток?» — рассказала Захарова.

Дипломат заявила, что в числе убитых и раненых есть репортёры, представлявшие СМИ стран ОБСЕ. И в каком именно регионе они погибли, дело второе.

«Это же чудовищно, когда мы слышим, что «вы знаете, это же не в границах ОБСЕ», — подчеркнула представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря международный Комитет защиты журналистов проинформировал о гибели в зоне палестино-израильского конфликта 61 работника СМИ. Такими данными организация располагала к 1 декабря. Отмечалось также, что журналисты сталкиваются с преследованием, задержаниями и другими препятствиями в своей работе.

Генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар назвал ситуацию с массовой гибелью журналистов за короткий срок в секторе Газа беспрецедентной и ужасающей.

В свою очередь, немецкие журналисты обвинили израильских военных в угрозах в свой адрес. Это произошло после того, как военные ЦАХАЛ задержали съёмочную группу немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан.