Лондон, 6 декабря, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Протест польских водителей-дальнобойщиков начался в то время, когда Киев пытается получить дополнительную помощь от Евросоюза и США, что в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников. Об этом 6 декабря сообщает британское издание Financial Times.

Dominika Zarzycka /Keystone Press Agency /Global Look Press

«Протест польских водителей-дальнобойщиков, к которому добавились жалобы фермеров об импорте дешёвого зерна с Украины, начался в момент, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от США и ЕС, и в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников», — говорится в материале.

Издание обратило внимание на то, что гостеприимство жителей приграничной польской деревни Медыка, которая ранее была основным перевалочным пунктом для украинских беженцев, теперь ограничивается лишь установкой биотуалетов около стоянок заблокированных дальнобойщиков и эпизодической раздачей горячей еды.

Издание привело слова одного из застрявших на границе украинских водителей Петра Даричука, который отметил, что ранее украинским водителям нужны были разрешения, которые было совсем непросто получить, но в 2022 году водителей неожиданно стали пропускать. По словам собеседника, сейчас же наблюдается какая-то катастрофа, какой он не припомнит за 15 лет работы в Европе.

Как передавало ИА Регнум, начиная с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока правительство страны и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, существовавшие до начала СВО.

Заместитель президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что прямые убытки Украины от польской блокады превысили 400 млн евро.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов выразил мнение, что Киев поплатился за собственную жадность. Он пояснил, что Евросоюз фактически уравнял украинских дальнобойщиков с европейскими.