Красногорск, 6 декабря, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В Московской области правоохранительные органы выявили более 40 нелегальных мигрантов в ходе рейда. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Московской области

По данным полиции, нелегальных мигрантов выявили в ходе проверки на территории производственно-складских помещений в посёлке совхоза им. Ленина. Ими оказались граждане Средней Азии.

«В отношении 42 иностранцев сотрудниками полиции составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ. Девять из них привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям. На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — заявила Петрова.

Уточняется, что организатором привлечения нелегалов стал 62-летний житель Тульской области. В отношении него возбудили дело по статье «Организация незаконной миграции» (ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавила пресс-секретарь.

До этого, 4 декабря, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов на парламентских слушаниях заявил, что родственников мигрантов, совершивших преступления, необходимо депортировать из России.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября правоохранительные органы подмосковного городского округа Электросталь на территории железнодорожной станции Фрязево задержали 16 иностранцев за нарушение миграционного законодательства, троих мигрантов выдворили из страны. Уточнялось, что задержания проводились при поддержке спецполка полиции ГУ МВД по Московской области.