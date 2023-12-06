Вашингтон, 6 декабря, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Украинские солдаты считают, что командование бросило их на передовой. Об этом 6 декабря написал американский портал Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас и что наше присутствие имело больше политическое значение, чем военное», — приводит издание слова одного из военнослужащих ВСУ.

Он также отметил, что украинские солдаты вынуждены самостоятельно закупать генераторы и тёплую одежду, а с приходом холодов ситуация станет ещё хуже.

По его словам, все эти проблемы замалчиваются, и маловероятно, что они как-то будут решены.

Как ранее сообщало ИА Регнум, корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер, побывавшая в зоне спецоперации, рассказала, что солдаты ВСУ сокрушаются из-за того, что им буквально нечем воевать с Россией.

По её словам, украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы, а склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Она также указала, что в сравнении с прошлым годом среди украинских военных многократно возросли пессимистические настроения.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. По его мнению, украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия.