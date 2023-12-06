Тель-Авив, Израиль, 6 декабря, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по примерно 250 объектам в Газе. Об этом 6 декабря сообщает её пресс-служба в своём Telegram-канале.

Xin Hua /: XinHua /Global Look Press

Отмечается, что в секторе Газа продолжаются интенсивные бои, за минувшие сутки Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по примерно 250 объектам в секторе Газа.

Согласно данным пресс-службы, подразделения израильской армии продолжают обнаруживать взрывчатые вещества, оружие, подземные шахты и дополнительную военную инфраструктуру.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря в телеобращении к нации министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по мере продвижения израильских военных на юг сектора Газа палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над анклавом.

Глава Генштаба израильской армии Герци Халеви 5 декабря заявил о переходе ЦАХАЛ к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. Израильские силы окружают район Хан-Юниса на юге анклава.

Армия обороны Израиля 5 декабря сообщила о проведении операции против ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В ходе операции израильские военные взяли под контроль ключевые военные посты, с которых совершались нападения на ЦАХАЛ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке. Решение о создании палестинского государства было принято в рамках ООН.

Российский лидер отмечал, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины. По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».