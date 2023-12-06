Вашингтон, 6 декабря, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Авторы статьи отметили, что после отказа Болгарии передать Украине сто единиц бронетехники стало понятно, что беда не приходит одна, если говорить о невезении Зеленского.

В статье указывается на то, что лидер киевского режима находится в очень тяжёлом положении по всем фронтам. Запад отказывается прислать дополнительную поддержку, украинская армия не добивается никаких успехов, Зеленского критикует оппозиция, при этом Россия становится лишь сильнее, пояснили авторы.

«Украину ждут очень трудные времена. И элиты, и общество на Западе устали от войны», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, обозреватели портала Axios Закари Басу и Стеф Кайт пришли к выводу, что ситуации на фронте, в Конгрессе США и в Европе поставили Украину в тупик. На трёх важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины столкнулись с ураганом тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны, указали они.

Авторы материала считают, что обещанию НАТО поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» серьёзно угрожают конфликт на Ближнем Востоке и неспособность Конгресса США договориться в оказании помощи двум странам.

Как написало издание Politico в своём аналитическом материале, в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского всё настойчивее говорят, что после декабря Украина останется без финансовых вливаний Запада. Отмечается, что украинские чиновники в эти дни находятся в США, где намерены провести ряд встреч, которые и станут «барометром того, как поддержка будет выглядеть в предстоящие месяцы и годы».