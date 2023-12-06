Блинкен провёл разговор с главой МИД Китая Ван И
Блинкен и Ван И обсудили усилия США по ситуации на Ближнем Востоке
Вашингтон, 6 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой МИД Китая Ван И, стороны обсудили усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Госдепа.
«Блинкен сегодня поговорил с… Ван И… Госсекретарь США рассказал о своей недавней поездке на Ближний Восток и дипломатические усилия США в регионе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Блинкен подтвердил настоятельную необходимость всех сторон работать над предотвращением распространения конфликта.
Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Блинкен заявил о вовлечённости властей страны в обсуждение будущего сектора Газа. Американский дипломат подчеркнул, что необходимым является продолжение работы над созданием условий для продолжительного мира, а вооружённый конфликт между ХАМАС и Израилем должен завершиться созданием палестинского государства.