Вашингтон, 6 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой МИД Китая Ван И, стороны обсудили усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Госдепа.

Wang Ye / XinHua /Global Look Press Государственный секретарь США Энтони Блинкен с главой МИДа Китая Ван И

«Блинкен сегодня поговорил с… Ван И… Госсекретарь США рассказал о своей недавней поездке на Ближний Восток и дипломатические усилия США в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен подтвердил настоятельную необходимость всех сторон работать над предотвращением распространения конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Блинкен заявил о вовлечённости властей страны в обсуждение будущего сектора Газа. Американский дипломат подчеркнул, что необходимым является продолжение работы над созданием условий для продолжительного мира, а вооружённый конфликт между ХАМАС и Израилем должен завершиться созданием палестинского государства.