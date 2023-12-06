Красногорск, 6 декабря, 2023, 09:33 — ИА Регнум. В Московской области зафиксировали первые морозы с температурой ниже минус -20 ºС. Об этом 6 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Василий Иванов ИА Регнум

«Минувшей ночью впервые с начала нынешнего осенне-зимнего сезона, температура воздуха опустилась ниже отметки в -20 ºС», — написал он, уточнив, что в подмосковном Клину температура воздуха опускалась до -21,8 ºС, это вторые по силе декабрьские морозы в данном городе за последнее десять лет, холоднее было лишь в декабре 2021 года, тогда столбик термометра падал до -25 ºС.

Синоптик отметил, что минувшей ночью в Москве было немного «теплее», чем 5 декабря. Так, на метеостанции ВДНХ минимальная температура составила -12,4 ºС.

Как передавало ИА Регнум, ночь на 5 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы. Так, по состоянию на 6:00 минимальная температура воздуха на базовой метеостанции столицы опустилась до отметки –12,9 °С, при том, что до этого в лидерах было 22 ноября, в этот день температурный минимум составил –9,5 °С.

С 5 по 9 декабря в Москве ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 5 по 9 декабря в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 4 декабря сообщил, что в Москве за сутки выпало до 30% от месячной нормы осадков. По его данным, на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 мм осадков, или 25% от месячной нормы.