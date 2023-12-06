Москва, 6 декабря, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Деформационные швы на 34 инженерных сооружениях заменили специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы с начала года. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, периодическая замена швов необходима, так как металлические конструкции постепенно разрушаются.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой Каменный мост. Москва

«В этом году обновили конструкции на 34 объектах, — отметил Бирюков. — В их числе — мосты Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский МКАД (внутренний), на путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский». «Из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются», — сообщил заместитель мэра Москвы. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Замена деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крымский мост в Москве

Пётр Бирюков подчеркнул, что «содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание». Комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях проводятся на постоянной основе.

В ходе работ, сообщил заместитель мэра Москвы, «специалисты разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые». После этого было проведено армирование и бетонирование переходных зон.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Живописный мост. Москва

«На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрывались для движения автотранспорта, вводились временные перекрытия по одной полосе», — отметил Пётр Бирюков.