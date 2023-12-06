Луганск, 6 декабря, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ подорвались на собственных минах, когда зашли на необозначенное на картах минное поле в районе города Кременная. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 6 декабря в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источников эксперта, группа украинских бойцов попала на минное поле у посёлка Червоная Диброва при проведении рекогносцировки на местности. Опасная зона, вероятно, не была обозначена на карте.

В результате три бойца из группы, прибывшей на краснолиманское направление по ротации, получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Когда один из них скончался, другие бросили его неподалёку от места подрыва.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что украинские войска снизили интенсивность обстрелов на краснолиманском направлении из-за ухудшения погодных условий. Подразделения ВСУ стали реже вести огонь из артиллерийских орудий западного образца на сватово-кременском участке фронта.