Бишкек, 6 декабря, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с 55-летием и отметил его личный вклад в развитие отношений Москвы и Бишкека. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе киргизского лидера.

Михаил Метцель /POOL /РИА Новости Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия», — приводит пресс-служба слова из телеграммы Путина.

Российский лидер отметил, что своей деятельностью на посту главы государства Жапаров снискал высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Он подчеркнул, что личный вклад политика в развитие отношений союзничества и стратегического партнёрства между Россией и Киргизией, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС трудно переоценить.

Глава Киргизии может рассчитывать «на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей», заверил Путин.

«Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов», — говорится в послании.

В пресс-службе отметили, что Жапарова поздравили с 55-летием президенты Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Путин направил Жапарову поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Киргизии. Российский лидер отметил, что двустороннее сотрудничество между Москвой и Бишкеком успешно развивается на различных направлениях.

Киргизский лидер 7 октября позвонил Путину и поздравил его с днём рождения. Он отметил, что высоко ценит личный вклад Путина в укрепление киргизско-российского стратегического партнёрства и союзничества. Жапаров пожелал своему коллеге крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в ответственной государственной деятельности.