Луганск, 6 декабря, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины рядом с зоной спецоперации на купянском направлении патрулирует территории — поводом для задержания может стать в том числе неправильное украинское произношение. Об этом в своём Telegram-канале написал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ssu.gov.ua СБУ

Офицер пояснил, что совместные наряды полиции и СБУ курсируют в зоне 30 км от линии фронта. Они ищут беглецов с передовой.

«Активно ведётся работа по выявлению «диверсантов» и пророссийски настроенных граждан. Поводом для задержания может стать даже неправильное произношение украинских слов», — добавил Андрей Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные жалуются на ужасное состояние армии, нехватку техники и отсутствие должной подготовки. Людей стало сложно заманить на фронт денежными выплатами, в армию попадают только те, кто не успел скрыться от призыва.

Российские военные рассказали о недавнем инциденте, когда украинские артиллеристы уничтожили своих же бойцов, пожелавших сдаться в плен. Они открыли огонь по группе из 25 человек. По словам пленных, в ВСУ за неподчинение жестоко карают и могут даже убить.