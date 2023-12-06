Вашингтон, 6 декабря, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Некоторые страны — члены Европейского союза отказались поддержать инициативу Испании по использованию прибыли с замороженных российских активов для оказания помощи Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

Председательствующая в ЕС Испания представила союзникам сведения, что прибыль от резервов российского Центробанка к 2027 году может достичь порядка €15–17 млрд.

«Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги», — отметили авторы статьи.

Представители ряда стран ЕС при этом не смогли понять, откуда Мадрид взял такие показатели прибыли. Предположительно, испанский проект составлялся с незнанием настроений в Европе. Другие дипломаты уверены, что Испания пыталась таким образом добиться перенаправления средств для Киева в другие сферы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в совместном заявлении глав министерств финансов и центральных банков стран G7 говорилось, что страны — лидеры «Большой семёрки» не разморозят российские активы, пока РФ не возместит ущерб Украине. Кроме того, было обещано продолжение совместных усилий по удовлетворению финансовых потребностей Украины в 2024 году.

Президент Владимир Путин назвал заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом средневековьем. Надёжность вложения денег внутри России в настоящее время выше, чем за рубежом, отметил глава государства.

Евросоюз и США с начала спецоперации России на Украине заморозили финансовые активы РФ на сумму около $300 млрд.