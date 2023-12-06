Москва, 6 декабря, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Микоплазменная инфекция, о которой в последнее время предупреждают специалисты, может наблюдаться по-разному — у одних пациентов лёгкая болезнь верхних дыхательных путей, у других — пневмония с тяжёлым течением.

Gorod.lv Инфекция

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский назвал «РИА Новости» основные симптомы заболевания, схожие с ОРВИ: температура, кашель, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, тяжесть при дыхании.

«Всё сугубо индивидуально», — добавил врач.

Наличие микоплазменной инфекции без лабораторных исследований установить достаточно сложно, отметил учёный.

Как сообщало ИА Регнум, в России зарегистрированы случаи заболевания микоплазменной инфекцией, ситуация полностью контролируется Роспотребнадзором.

Сергей Вознесенский 5 декабря заявил, что говорить об эпидемии микоплазменной инфекции в России некорректно. Возбудитель пневмонии — микоплазма — известен уже довольно продолжительное время, есть тест-системы для диагностики, а также эффективные антибактериальные препараты, отметил учёный.