Вашингтон, 6 декабря, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Ситуации на фронте, в Конгрессе США и в Европе поставили Украину в тупик, пришли к выводу обозреватели портала Axios Закари Басу и Стеф Кайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На трёх важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины столкнулись с ураганом тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны», — указали в статье эксперты.

Авторы материала считают, что обещанию НАТО поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» серьёзно угрожают конфликт на Ближнем Востоке и неспособность Конгресса США договориться в оказании помощи двум странам.

Европейцы также увязли в бюджетном споре, под вопросом финансовая помощь Украине в размере €50 млрд, признали Басу и Кайт.

В заключение аналитики подчеркнули, что расчёт российского президента Владимира Путина о превосходстве сил, похоже, сбывается.

Как сообщало ИА Регнум, украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 27 ноября высказал мнение, что действующая в стране власть совершенно не разбирается в военном деле, в результате Украина терпит поражение по всем фронтам. Между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным существует системный конфликт, наличие которого отрицают в Киеве, добавил политик. Эти разногласия невозможно разрешить, а судьба Залужного «фактически уже решена».

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак признал, что для Украины существует большой риск поражения в конфликте с Россией, если со стороны США будут новые задержки с выделением помощи. По его словам, украинские войска ведут оборонительные действия, наступательные операции лишь по отдельным направлениям. Концентрация российских сил создаёт для ВСУ сложности, сказал он.