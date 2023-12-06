Новый, 651-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован сообщением Минобороны РФ об успехах экипажей танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» на купянском направлении. Задействовав беспилотный летательный аппарат, танкистам удалось уничтожить замаскированные позиции и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), информирует 6 декабря Telegram-канал оборонного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

О том, что позиции врага разгромлены, свидетельствуют кадры объективного контроля, зафиксированные камерой российского дрона.

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Также на купянском направлении отличились разведчики Западной группировки российских войск. Они без потерь проникли в тыл врага и уничтожили склад стрелкового оружия производства НАТО.

Как сообщает Минобороны, скрытно пройти через линию боевого соприкосновения в тыловые районы ВСУ российским бойцам помогли погодные условия, рассеянность противника и его боевые порядки. Старший разведчик с позывным Фролл пояснил, что российские войска зачастую даже не встречают сопротивления: когда происходит быстрый рывок, украинцы бойцов РФ либо вовсе не замечают, либо принимают за своих.

Тем временем опорные пункты и живая сила ВСУ поражены на донецком направлении. Пуски неуправляемых авиационных ракет в составе ударной группы осуществили экипажи армейской авиации на вертолётах Ми-28Н.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.