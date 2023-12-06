Варшава, 6 декабря, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Представитель польского Комитета защиты перевозчиков Яцек Сокол заявил, что после проверки документов налоговиками Польши у водителей на границе с Украиной число украинских машин с гуманитарной помощью изрядно уменьшилось.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Украины и Польши

Проверка длится уже несколько дней, и ситуация близка к развязке, считает Сокол.

Из-за нарушений можно попасть под статью. Например, в случае выявления поддельных документов грозит уголовное дело.

«И машин сразу стало гораздо меньше. Так что сами водители и сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — заключил представитель перевозчиков изданию Do Rzeczy.

Как сообщало ИА Регнум, прямые убытки Украины от польской блокады превысили 400 млн евро. Об этом заявил заместитель президента Ассоциации международных автоперевозчиков страны Владимир Балин.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов выразил мнение, что Киев поплатился за собственную жадность. Он пояснил, что Евросоюз фактически уравнял украинских дальнобойщиков с европейскими.

Начиная с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока правительство страны и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, существовавшие до начала СВО.