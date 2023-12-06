Вашингтон, 6 декабря, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки причастны к свержению избранного правительства Украины в 2014 году, заявил в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х член палаты представителей США Томас Мэсси.

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — сказал он.

Конгрессмен напомнил, как говорил, что санкции, «бряцание» оружием и резолюции не останутся без последствия. Так и случилось.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября в Кремле заявили, что на Украине был не майдан, а силовой переворот, спонсировавшийся из-за рубежа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, прямо и косвенно переворот был признан представителями западных стран, что тоже ни для кого не тайна.

С точки зрения заместителя директора Института истории и политики МПГУ политолога Владимира Шаповалова, в 2014 году майдан стал развилкой в судьбе Украины, выбрав неверную дорогу, Киев дошёл по ней до состояния полураспада. Эксперт констатировал, что США и другие страны Запада дважды прервали естественный процесс развития экономической, политической и культурной интеграции на постсоветском пространстве и довели ситуацию до того плачевного результата, который наблюдается сегодня.

21 ноября 2013 года главную площадь в Киеве — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции. Спустя некоторое время майдан стал эпицентром противостояния сотрудников силовых органов и радикалов. В итоге законная власть на Украине была свергнута, и в стране началась гражданская война.