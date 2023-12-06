Назрань, Ингушетия, 6 декабря, 2023, 08:00 — ИА Регнум. О наиболее значимых событиях в Ингушетии в 2023 году рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов на итоговой пресс-конференции. В ходе встречи с представителями федеральных и региональных СМИ 5 декабря в Назрани глава Ингушетии ответил на вопросы об изменениях в сфере транспорта, важнейших региональных агропромышленных проектах, перезапуске промышленных предприятий. Он также прокомментировал открытие Академии цифрового развития и оценил работу благотворительного фонда «Возрождение».

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал о важнейших событиях в республике в 2023 году

На встрече с журналистами Махмуд-Али Калиматов рассказал о реанимации предприятий промышленности, простаивавших в течение продолжительного времени. По его словам, при участии федерального центра были восстановлены три таких предприятия, на базе которых созданы швейное и обувное производство, а также производство детского питания. В планах — реанимация еще четырёх: технопарка «Сердало», картонажной фабрики, кирпичного завода «Гиперпресс» и индустриального парка «Джейрах». Для повышения устойчивости региональной экономики в условиях западных санкций, сообщил Калиматов, власти Ингушетии направили в правительство РФ и АО «Кавказ» предложения по оказанию содействия в реализации запуска 11 объектов, простаивающих в данный момент.

Махмуд-Али Калиматов рассказал о планах развития общественного транспорта в Ингушетии. Власти республики намерены создать новое госпредприятие по перевозке пассажиров ГАУ «Ингуштранспорт» и оборудовать автобусы средствами электронного контроля. Эти шаги, отметил глава республики, предпринимаются в целях оздоровления транспортно-логистической системы Ингушетии. В этом году республика получила специальный казначейский кредит на сумму 300 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на обновление и увеличение автобусного парка. До конца года дилерский центр «Юг-Авто-Сервис» поставит необходимые средства транспорта.

Как заметил Махмуд-Али Калиматов, обновление автобусного парка поможет снизить нагрузку на бюджет Ингушетии и обеспечить более эффективное функционирование государственных перевозчиков.

Ещё одно преимущество новых автобусов — более экологичные двигатели, использование которых снижает долю выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ключевые агропромышленные предприятия Ингушетии, сообщил журналистам глава республики, обеспечивают более 2500 рабочих мест, а также снабжают регион сельскохозяйственной продукцией — овощами, фруктами, ягодами, орехами, мясом птицы. Махмуд-Али Калиматов перечислил крупнейшие предприятия АПК региона: ООО «Сад-Гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс Сунжа», ООО «Агрокомбинат Сунжа», ООО «Птицекомплекс Южный», ООО «Алмавит Фрут» и ООО «Ореховый сад».

В республике идёт реализация еще ряда проектов: элеваторного комплекса, завода по переработке грецкого ореха, мукомольного комбината и других. По словам Махмуда-Али Калиматова, в 2022 году предприятия Ингушетии полностью закрыли потребности населения в овощной продукции.

В ходе пресс-конференции Махмуд-Али Калиматов ответил на вопрос об Академии цифрового развития, которая начнёт свою работу в марте 2024 года. По словам главы региона, открытие этого образовательного учреждения станет важным шагом на пути цифровой трансформации, курс на которую наметил президент России Владимир Путин. Калиматов подчеркнул, что для Ингушетии важны компетентные кадры в сфере информационных систем и ИИ-технологий.

В заключение встречи глава Ингушетии коснулся темы благотворительности и подвёл первые итоги работы фонда «Возрождение», председателем совета которого является бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев. Он отметил, что создание Академии цифрового развития осуществляется при поддержке этой организации, как и других составляющих IT-кластера — IT-акселератора и Инновационного научно-технического центра. Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов фонд способствует реализации социально значимых проектов и развитию инновационной образовательной среды Ингушетии.