Елизово, Камчатский край, 6 декабря, 2023, 06:37 — ИА Регнум. В минздраве Камчатского края выяснили причину массового отравления рабочих со стройки аэропорта в Елизово. По заключению специалистов у госпитализированных диагностировали острый гастроэнтерит.

Yarregion.ru Больница

Замминистра здравоохранения Олег Мельников сообщил, что проводится дальнейшая диагностика пациентов. Их состояние оценивается как средней тяжести и лёгкой степени тяжести, угрозы жизни нет.

В столовой, где отравились строители, проводятся исследования.

Как сообщало ИА Регнум, в Елизово 41 строитель нового терминала аэропорта в ночь на 6 декабря попал в больницу с пищевым отравлением.

Прокуратура края занялась проверкой случившегося. Проверяется столовая терминала аэропорта, где пострадавшие накануне ели. Отобраны пробы, их отправили в лаборатории Петропавловска-Камчатского и Москвы.

Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию с тяжёлым отравлением в день своего 37-летия. Мужчина отравился мухоморами и в момент госпитализации находился в токсикологической коме.