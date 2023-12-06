Токио, 6 декабря, 2023, 06:28 — ИА Регнум. В среду, 6 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 («Большой семёрки»). Проведёт мероприятие премьер-министр Японии Фумио Кисида, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Сергей Корсун ИА REGNUM Лидеры стран G7 наблюдают за иллюзиями Украины.

«Вечером шестого числа премьер-министр Фумио Кисида в качестве председателя G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров «семёрки», — сказал он.

Известно, что участие Зеленского намечено в начале встречи.

Генсек японского кабмина назвал основную повестку мероприятия, в ходе которого стороны обсудят «важные вопросы, стоящие перед международным сообществом», включая ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и связанные с искусственным интеллектом вопросы.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря в Белом доме также анонсировали виртуальную встречу президента США Джо Байдена с лидерами G7. Мероприятие состоится в закрытом для прессы формате. Начало встречи запланировано на 17:30 мск на фоне того, что Конгресс до сих пор не смог согласовать запрос администрации США о выделении Украине дополнительной помощи в размере $61 млрд.

Зеленский 5 декабря хотел выступить перед конгрессменами США, но в последний момент от этой идеи отказался, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Обращение главы киевского режима готовилось в преддверии голосования по поводу выделения новой помощи на нужды Украины.

Депутат Верховной рады Александра Устинова связала отказ Зеленского выступить в Сенате США с несколькими причинами. Она предположила, что результаты голосования республиканцев и демократов были известны заранее.