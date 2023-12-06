Берлин, 6 декабря, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Германия не считает себя союзником Украины, но сохранит «устойчивость военных поставок».

Иван Шилов ИА Регнум Борис Писториус

Писториус пояснил, что Германия не намерена вмешиваться в ситуации в рамках альянса.

«Мы не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», — сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Ход конфликта, по словам министра, трудно предсказать, тем не менее он призвал делать ставку на «устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы».

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к долгому конфликту на Украине. При этом министр обороны Писториус констатировал, что ЕС не успеет поставить в срок обещанный Киеву миллион артиллерийских снарядов.

Власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. Об этом 5 декабря заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке.

Администрация президента США Джо Байдена на протяжении полугода водила за нос Украину, мир и саму себя, пока не осознала всю правду, добавил обозреватель.

Американский президент Джо Байден 6 декабря проведёт виртуальную встречу с лидерами G7 («Большой семерки») на фоне неопределённости с новой помощью США Украине.