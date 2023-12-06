Лондон, 6 декабря, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Власти Великобритании введут санкции против иностранных юридических и физических лиц, которые занимаются поставками в Россию комплектующих и оборудования для использования в военных целях. Об этом сообщил МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Отмечается, что рестрикции вступят в силу 6 декабря.

В списке десятки иностранных военных поставщиков, экспортирующих оборудование в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, огромное число санкций США против России создают проблемы для американского бизнеса, но при этом не влияют на российскую экономику. Такое заключение сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Вашингтон, размахивая «санкционной дубинкой», приносит в жертву интересы союзников, тем самым пилит «долларовый сук», на котором сидит экономика США, добавил дипломат.

Власти США 5 декабря расширили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний.