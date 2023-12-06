Вашингтон, 6 декабря, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Чиновники в США прогнозируют, что третий этап наземной операции Израиля в секторе Газа продлится до января. После этого ЦАХАЛ перейдёт к стратегии точечных ударов по бойцам радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили 5 декабря журналисты телеканала CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Официальные лица США ожидают, что нынешняя фаза наземного вторжения в сектор Газа, нацеленная на южную часть анклава, продлится несколько недель, возможно, до января, прежде чем Израиль перейдёт к менее интенсивной и крайне ограниченной стратегии, нацеленной конкретно на бойцов и лидеров ХАМАС», — отметили на телеканале.

Один из израильских чиновников согласился с тем, что характер операции, вероятно, изменится в ближайшие недели.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря руководство генштаба израильской армии объявило о начале третьей фазы наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильские военные окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис. За последние несколько дней были ликвидированы многие командиры палестинского движения ХАМАС, заявил глава генштаба израильской армии Герци Халеви.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 5 декабря в своём обращении к нации отметил, что по мере продвижения израильских военных на юг сектора Газа движение ХАМАС теряет контроль над анклавом. Радикальная организация должна прекратить своё существование в секторе Газа. Для этого Израиль сделает всё возможное, заключил он.