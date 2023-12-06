Вашингтон, 6 декабря, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден 6 декабря проведёт виртуальную встречу с лидерами G7 («Большой семерки») на фоне неопределённости с новой помощью США Украине, сообщили в Белом доме.

(сс) The White House Белый дом. США

Уточняется, что виртуальное мероприятие состоится в закрытом для прессы формате.

Встреча запланирована на 17:30 мск на фоне того, как Конгресс до сих пор не может согласовать запрос администрации США о выделении Украине дополнительной помощи в размере $61 млрд. Кроме того, это может не произойти до конца текущего года, когда закончатся выделенные ранее средства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю, не получив ответа от демократов на свои предложения. Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что республиканцы просто ушли с закрытого мероприятия. В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос Белого дома и проголосовать против продвижения законопроекта.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг 4 декабря заявила, что у США до конца 2023 года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. По её словам, бездействие законодателей поставит Украину на колени на поле боя, что увеличит вероятность военных побед России. Янг при этом подчеркнула, что выделение денег Киеву принесёт пользу также и американской экономике.