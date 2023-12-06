Каракас, 6 декабря, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Три месяца для завершения работы на спорном с Гайаной шельфе дал нефтяным компаниям президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он заявил 5 декабря на совещании федерального совета правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

«Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — сказал лидер Венесуэлы.

Также Мадуро объявил западную часть соседней Гайаны-Эссекибо 24-м штатом страны.

По итогам референдума, посвященного спорной территории Эссекибо, Мадуро призвал депутатов национальной ассамблеи к началу дебатов по Органическому закону об обороне создаваемого региона Гайана-Эссекибо. Он предложил президентский указ о создании зоны интегральной обороны данной территории.

Отдельно Мадуро остановился на идее обсудить правила, запрещающие заключать контракты с компаниями, которые работают с концессиями, в одностороннем порядке предоставленными Гайаной, в неделимитированном море.

По его словам, Венесуэла будет выдавать лицензии на разведку и добычу газа, нефти на территории Эссекибо. Крупнейшая нефтегазовая госкомпания страны готова создать подразделение PDVSA-Эссекибо.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Венесуэлы примет законы для придания соответствующего статуса спорной с Гайаной земле Эссекибо. В ходе референдума венесуэльцы поддержали включение региона в состав республики. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско заявила, что эссекибанцам, которые родились на территории Венесуэлы, являются венесуэльцами и считают себя ими, не хватает только удостоверения личности. Она добавила, что это представители коренных народов Латинской Америки, не признающие границ, у них никогда не было сомнений в том, что они венесуэльцы.

В Венесуэле 3 декабря прошёл референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо, которую Боливарианская республика оспаривает у соседней Гайаны. В голосовании принимали участие более половины избирателей, более 10,43 млн человек. Все пять вопросов, касающиеся позиции Венесуэлы в территориальном споре, получили более 95% одобрения.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается более 100 лет. Конфликт касается территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо. Она составляет более двух третей всей территории Гайаны.