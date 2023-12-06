Москва, 6 декабря, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 5 декабря в первом чтении одобрили законопроект, который позволит гражданам с низкими доходами открывать социальные вклады в банках. Установлена сумма — в пределах 50 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Инициаторы создали проект для поддержки россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию. Открытый банковский вклад позволит им получать гарантированные доходы.

Одно из основных условий — быть получателем социальной поддержки с подтвержденным низким уровнем доходов.

Проценты по вкладам будут выплачиваться каждый месяц.

Как сообщало ИА Регнум, российские семьи с маленькими детьми в 2023 году получили несколько новых мер поддержки от государства, среди которых оказались расширение возможностей по использованию маткапитала и новые условия «Семейной ипотеки».

В России проиндексируют все социальные обязательства. Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете на 2024–2026 годы.

По словам министра финансов Антона Силуанова, общий объём единого пособия для семей с детьми, которое затронет 10 млн граждан, превысит 4 трлн до 2026 года. Кроме того, более 100 млрд рублей пойдут на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта.