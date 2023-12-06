Киев, 6 декабря, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Неожиданный отказ главы киевского режима Владимира Зеленского выступить по видеосвязи на закрытом брифинге 5 декабря перед сенаторами США связан с несколькими причинами. Об этом в соцсетях написала депутат Верховной рады Александра Устинова.

Вадим Чуприна Верховная рада

По мнению украинского политика, сенаторы «провалят голосование» по пакету помощи армиям Украины и Израиля, так как демократы решили исключить из общего законопроекта пункт по укреплению южной границы и борьбе с миграцией, который так отстаивали республиканцы.

Устинова полагает, что демократ Крис Мерфи оказал Украине «очень большую медвежью услугу», сделав заявление о том, что «нет пути» к достижению соглашения с республиканцами по границе.

«Участие Зеленского не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования», — резюмировала депутат Верховной рады.

Как сообщало ИА Регнум, в Сенате США представители Республиканской партии сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю. Они не получили ответа от демократов на свои предложения, заявил 5 декабря журналистам член верхней палаты Конгресса Митт Ромни.

В последний момент глава киевского режима Владимир Зеленский отменил запланированное на 5 декабря в режиме видеосвязи выступление перед конгрессменами США.

4 декабря в Сенате США представители Демократической и Республиканской партий не смогли договориться при рассмотрении законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня в размере около 100 млрд долларов.