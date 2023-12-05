Елизово, Камчатский край, 6 декабря, 2023, 02:50 — ИА Регнум. В Елизово на Камчатке 41 строитель нового терминала аэропорта в ночь на 6 декабря попал в больницу с пищевым отравлением. О ЧП сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Yarregion.ru Скорая помощь

Прокуратура края занялась проверкой случившегося. Проверяется столовая терминала аэропорта, где пострадавшие накануне ели. Отобраны пробы, их отправили в лаборатории Петропавловска-Камчатского и Москвы.

При этом в Роспотребнадзоре заверили, что после оказания медицинской помощи пациенты идут на поправку.

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Как сообщало ИА Регнум, житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию с тяжёлым отравлением в день своего 37-летия. Мужчина отравился мухоморами и в момент госпитализации находился в токсикологической коме.

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