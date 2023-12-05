Москва, 6 декабря, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что спорт высших достижений в России по-прежнему функционирует.

Дарья Драй ИА REGNUM Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Об этом, по мнению эксперта, говорит очень высокий интерес не только к футболу и хоккею, но и к биатлону, лыжам, фигурному катанию и плаванию. При этом в мировом биатлоне сохраняются антироссийские настроения.

«Биатлон будет последним видом спорта, куда нас вернут, там антироссийские настроения очень сильны. Но тем не менее мы должны идти своим путём», — цитирует Дмитрия Губерниева Газета.Ru.

Как сообщало ИА Регнум, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален заявил журналистам, что надеется на скорое возвращение биатлонистов из России и Белоруссии на международные турниры.

Членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) приостановлено. Об этом 29 марта 2022 года сообщила пресс-служба IBU.

IBU запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.