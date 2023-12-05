Массачусетс, США, 6 декабря, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден, скорее всего, не стал бы снова претендовать на пост, если бы бывший лидер страны Дональд Трамп не планировал вернуть высший государственный пост. Соответствующее заявление Байдена на предвыборном мероприятии в штате Массачусетс привёл пресс-пул Белого дома.

Сергей Корсун ИА REGNUM Птичка в клетке. Джо Байден и Дональд Трамп

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться. Но мы не можем позволить ему победить», — сказал Байден.

Как передавало ИА Регнум, экс-глава США Дональд Трамп назвал участие в борьбе за должность президента США «крестовым походом» против нынешнего руководителя Белого дома Джозефа Байдена.

Трамп обвинил администрацию Байдена в попытках ограничить и убить свободу слова, подвергнуть цензуре критиков и криминализировать инакомыслие. Политики, по его словам, поставили перед собой цель полностью взять под контроль социальную жизнь американцев, это противоречит демократическим принципам, на которых построено общество в США. Если избиратели помогут Трампу вернуться в Белый дом, тогда Америка станет свободной страной, заявил он.

Согласно опросам, большинство соратников 81-летнего Байдена по Демократической партии хотят найти замену его кандидатуре, но партийный истеблишмент не желает с этим мириться. Выдвижение Байдена на второй президентский срок журналисты в статье для New York Post назвали жестоким.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.