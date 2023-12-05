Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 6 декабря, 2023, 02:03 — ИА Регнум. В Славянском районе Краснодарского края число пострадавших в ДТП с бензовозом и маршрутным автобусом увеличилось до 16. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась во второй половине дня 5 декабря, на 64-м км автодороги А-289 Славянск-на-Кубани — Темрюк.

«По оперативным данным, пострадало 16 человек, трое погибли на месте», — подтвердили в оперштабе.

Санитарная авиация вылетела в Славянский район. Все пострадавшие доставлены в больницу Славянска-на-Кубани.

Как сообщало ИА Регнум, после ДТП с бензовозом и автобусом IVECO в Краснодарском крае погибли три человека, в больницу были доставлены 14 человек.

2 декабря в результате столкновения фуры и трёх автобусов Росгвардии в Воронежской области пострадали минимум 11 человек, один погиб. Авария произошла в Бобровском районе на 595-м км трассы М4 «Дон». Тогда семь пострадавших привезли в больницу. Из них госпитализированы были трое, один позднее скончался.