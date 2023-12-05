Париж, 6 декабря, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утратил актуальность для стран — членов НАТО, они всё чаще отказываются предоставлять поддержку Киеву, заявил на своей странице в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум Саммит НАТО в Вильнюсе

«Падение Зеленского происходит стремительно <…> Его бросают одна за другой страны — члены НАТО, и на Украине тоже растёт недовольство им», — отметил французский политик.

Филиппо напомнил об интервью мэра Киева Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором он обвинил украинского лидера в авторитаризме.

Лидер партии «Патриоты» призвал быстрее прекратить отправку денег этому «умирающему режиму».

Как сообщало ИА Регнум, британский политик Джордж Гэллоуэй признал, что в украинских политических кругах растёт недовольство Зеленским, поэтому единственным вариантом спасения для него станет бегство. Даже супруга главы киевского режима заявила, что не хочет переизбрания мужа на второй срок, добавил Гэллоуэй.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт 1 декабря заявила, что Украина всё больше становится похожа на бездонную бочку, а ФРГ, на фоне отстранения США от помощи Киеву и отказа от неё некоторых стран ЕС, стала вторым по величине поставщиком вооружения ВСУ.

По данным журнала The Economist со ссылкой на проведённый в ноябре опрос, уровень доверия Зеленскому среди украинского населения в два раза ниже, чем главкому ВСУ Валерию Залужному (32% против 70% соответственно). У руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова уровень доверия также выше, чем у главы киевского режима, — 45%.