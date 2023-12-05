Тель-Авив, Израиль, 6 декабря, 2023, 00:28 — ИА Регнум. По мере продвижения израильских военных на юг сектора Газа палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над анклавом, заявил 5 декабря в телеобращении к нации министр обороны Израиля Йоав Галант.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Наши результаты очень впечатляют, но, к сожалению, на войне приходится платить высокую цену в виде лучших из нас, которые пали и многих из которых я знаю лично», — сказал он.

По словам министра, оправдать жертвы способна только победа, она будет достигнута с большим успехом.

Галант добавил, что Израиль «ведёт самую справедливую войну» и борется за возможность существовать в регионе. ХАМАС как организация должна прекратить своё существование в секторе Газа. Для этого Израиль сделает всё возможное, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в статье The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США от 4 декабря говорится, что в Израиле власти просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут скрываться бойцы ХАМАС. В Тель-Авиве при этом осознают последствия, которые могут привести к экологической катастрофе и ещё больше ухудшить ситуацию с пресной водой в секторе Газа. Израильские военные ещё в середине ноября установили пять насосных станций вблизи лагеря беженцев «Аш-Шати». Эти установки могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели за несколько недель. При этом окончательное решение пока не принято.

Глава генштаба израильской армии Герци Халеви 5 декабря заявил о переходе ЦАХАЛ к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. Израильские силы окружают район Хан-Юниса на юге анклава.

Армия обороны Израиля 5 декабря сообщила о проведении операции против ХАМАС в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В ходе операции израильские военные взяли под контроль ключевые военные посты, с которых совершались нападения на ЦАХАЛ.