Москва, 6 декабря, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Пользователи жалуются на сбои в работе мобильного приложения и сайта «Альфа-банка». Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.

Сбой приложения

Люди пишут, что невозможно не только пользоваться приложением, но и оплатить интернет-заказы.

«Вторые сутки нет возможности открыть мобильное приложение «Альфа-банка». Дозвониться на горячую линию банка также невозможно», — написал один из клиентов банка на Downradar.

Больше всего жалоб у жителей Москвы (858), Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода.

Также есть обращения от пользователей Ярославля, Тулы, Уфы, Волгограда, Челябинска, Перми, Калининграда, Новосибирска и некоторых других регионов РФ.

«Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и «Альфа-Онлайн». Скоро всё заработает», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе кредитного учреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября сбой произошёл в работе мобильного приложения Сбербанка. Через несколько часов все неполадки были устранены.

Самая мощная DDoS-атака на «Сбер» достигала более 1 млн запросов в секунду, сообщил зампред правления этой кредитной организации Станислав Кузнецов.

Также в ноябре был зафиксирован сбой в работе нескольких сервисов социальной сети «ВКонтакте».