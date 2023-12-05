Москва, 5 декабря, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Столичный «Спартак» на арене «Мегаспорт» в присутствии почти 9 тыс. зрителей провёл матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Игра завершилась со счётом 8:7 в овертайме в пользу красно-белых. Эта встреча, по мнению спортивных комментаторов, войдёт в историю как «сумасшедший матч двух лидеров», «потрясающая дискотека, на которой танцевали все», и даже «дворовой хоккей» по количеству забитых шайб.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Динамовец Иван Муранов открыл счёт на первой минуте. Следом благодаря голам Максима Цыплакова и Павла Порядина «Спартак» вырвался вперёд. Ещё до перерыва сине-белые отыгрались и снова захватили лидерство.

Во втором периоде команды забросили в ворота друг друга по три шайбы.

Заключительный период «Спартак» выиграл 2:1 благодаря шайбам Николая Голдобина и Егора Филина.

В овертайме победу красно-белым принёс точный бросок Александра Беляева. И, таким образом, «Спартак» возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 54 очка. У «Динамо» также 54 очка, но есть игра в запасе.

«В творившемся на площадке безумии было жаль попавших под каток вратарей и безвозвратно уничтоженные нервные клетки тренеров обеих команд», — прокомментировал обозреватель Михаил Зислис.

Как сообщало ИА Регнум, олимпийский чемпион 2018 года хоккеист Илья Ковальчук 24 декабря впервые сыграет за «Спартак» после возвращения в команду. Это будет матч с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар».

40-летний форвард подпишет со «Спартаком» контракт до конца нынешнего сезона.

Российские игроки, скорее всего, не будут участвовать в Кубке мира — 2025, международном турнире, который проводит Национальная хоккейная лига (НХЛ). Об этом заявил глава Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш.