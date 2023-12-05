Вашингтон, 5 декабря, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Вашингтон достиг «дна бочки» в своих возможностях оказывать военную поддержку Украине, заявил 5 декабря журналистам официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — констатировал он.

В США считают, что Украину ждёт «очень тяжёлая зима», не обнадёжил Миллер.

Администрация Белого дома рассчитывает на поддержку конгрессменов в стремлении властей продолжить предоставлять критически важную помощь Украине, добавил представитель Госдепа.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак признал, что для Украины существует большой риск поражения в конфликте с Россией, если со стороны США будут новые задержки с выделением помощи.

Уже сейчас украинские войска ведут оборонительные действия, наступательные операции лишь по отдельным направлениям, концентрация российских сил создаёт для ВСУ сложности, сказал он. По словам Ермака, без прямой бюджетной поддержки украинским властям будет трудно выполнять свои обязательства перед населением.

Голосование в Сенате Конгресса США о выделении Украине очередного пакета военной помощи, по данным агентства Bloomberg, произойдёт не раньше 11 декабря. При этом 15 декабря сенаторы уйдут на рождественские каникулы.

Без поддержки США ВСУ уже ничего не могут, а Конгресс не собирается одобрять новый пакет помощи Украине, отметил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.