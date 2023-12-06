Москва, 6 декабря, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Беженцы из сектора Газа, которых эвакуировали в Россию, внесли свои «коррективы» в работу железной дороги, задержав поезд на Павелецком вокзале в Москве на час.

Как рассказал источник ИА Регнум, обладающие российским гражданством жители Газы, которых эвакуировали из зоны боевых действий, должны были отправиться вечером 5 декабря из Москвы на поезде в другие регионы РФ, где для них подготовили жильё и всё необходимое.

Однако многие отказались садиться в поезд, требуя особых условий размещения. По словам собеседника агентства, беженцы настаивали на том, чтобы мужчин и женщин разместили в разных вагонах, и всем предоставили только нижние полки.

В результате отправление поезда уже задержался более чем на час. В итоге людям обещали добавить дополнительный вагон по прибытии в Воронеж.

Очередной борт с эвакуированными гражданами России прибыл в Москву с Ближнего Востока вечером 4 декабря. Как сообщал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, среди прибывших в том числе 30 детей. Всем беженцам оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Межведомственным оперативным штабом была организована работа по их доставке к местам дальнейшего проживания. Эвакуированных обеспечили тёплой одеждой и предметами первой необходимости. Для них развёрнуты пункты временного размещения в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

3 декабря МИД РФ сообщил, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжается, из анклава через пограничный пункт «Рафах» в Египет вышли ещё 133 россиянина. Отмечалось, что Москва продолжит прилагать усилия для вызволения соотечественников с территории, где продолжаются боевые действия.