Вашингтон, 5 декабря, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что запрошенное РФ заседание Совета Безопасности ООН по вопросам поставок оружия украинской армии намечено на 11 декабря.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

В своём Telegram-канале Полянский написал, что заседание запланировано на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск).

«Планируется весьма интересный докладчик»,— уточнил дипломат.

По словам Дмитрия Полянского, глав стран Запада, которые лоббируют украинскую тему, не смущают собственные «двойные стандарты» — ни одного заседания по Газе они так и не запросили.

«Зато на 6 декабря они запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине», — отметил Полянский и добавил, что по инициативе России 8 декабря пройдёт неформальное заседание СБ ООН «по 10-летию событий на Майдане».

Российский дипломат также сказал, что в качестве докладчиков выступят непосредственные участники тех событий, «во многом предопределивших незавидную судьбу Украины».

Как сообщало ИА Регнум, Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, продолжит вносить вклад в урегулирование острых мировых проблем, заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Российский лидер затронул тему палестино-израильского конфликта, который, по словам Путина, приобрёл черты гуманитарной катастрофы. Он назвал ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта создание суверенного государства Палестина в границах 1967 года.