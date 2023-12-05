Пятигорск, Ставропольский край, 5 декабря, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Незаслуженно забытые традиции юннатского движения и популярной «Зарницы» в «Движении первых», которое объединяет более 4 млн человек, помогают современной молодёжи. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи в Пятигорске.

Сергей Карпухин/РИА Новости Владимир Путин

Приветствуя собравшихся в центре знания «Машук», глава государства отметил, что его радует возрождение традиций уже на новом, современном уровне — все эти «хорошие старые традиции» помогают молодым людям XXI века.

«Такая преемственность поколений, преемственность идей очень важна, чтобы созидать, развиваться. Безусловно, нужно брать самое лучшее, что у нас было», — считает президент.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где проведёт заседание наблюдательного совета «Движения первых».

Региональные отделения «Движения первых» созданы во всех 89 субъектах РФ, также в стране работают почти 39 тысяч первичных отделений — в образовательных учреждениях и других организациях, работающих с детьми и молодёжью.

Закон о создании Российского движения детей и молодёжи был подписан президентом в июле 2022 года.

Путин рассказал о самом тёплом воспоминании из своего детства, связанном с семьей. Российский лидер вспомнил, как однажды его поставили в угол. Мама поставила его в угол за какой-то проступок и ждала извинений, однако затем быстро простила и поцеловала.