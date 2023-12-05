Украинские СМИ сообщили о прогремевшем в Одессе взрыве
«Думская: в Одессе прогремел взрыв
Киев, 5 декабря, 2023, 22:20 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 5 на 6 декабря был слышен взрыв. Об этом сообщило издание «Думская».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Сообщается об одном прогремевшем в городе на юге Украины взрыве. Подробности инцидента не сообщаются. Нет информации о поврежденных объектах или пострадавших.
Воздушная тревога объявлена на Украине в Николаевской и Одесской областях.
Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО России вечером 5 декабря перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области.
Российские силы противовоздушной обороны 5 декабря нейтрализовали над Азовским морем и Крымом более 40 украинских дронов.