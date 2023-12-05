Киев, 5 декабря, 2023, 22:20 — ИА Регнум. На Украине в ночь с 5 на 6 декабря был слышен взрыв. Об этом сообщило издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Сообщается об одном прогремевшем в городе на юге Украины взрыве. Подробности инцидента не сообщаются. Нет информации о поврежденных объектах или пострадавших.

Воздушная тревога объявлена на Украине в Николаевской и Одесской областях.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО России вечером 5 декабря перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области.

Российские силы противовоздушной обороны 5 декабря нейтрализовали над Азовским морем и Крымом более 40 украинских дронов.