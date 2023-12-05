Газа, Палестина, 5 декабря, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что освобождение оставшихся заложников не планируется, равно как и ведение переговоров с Израилем, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в секторе Газа. Его обращение транслировал телеканал Al Jazeera.

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«Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена [пленными], пока не прекратится агрессия [Израиля] против нашего народа и сектора Газа», — сказал он.

Член политбюро ХАМАС возложил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полную ответственность за жизни заключённых и задержанных, поскольку именно он препятствует завершению сделки по их обмену. По словам Хамдана, люди рискуют быть убитыми в результате бомбардировок, Нетаньяху безразличны их жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря глава генштаба израильской армии Герци Халеви заявил о начале третьей фазы наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильские военные окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис, сказал он. Кроме того, по его словам, за последние несколько дней были ликвидированы многие командиры ХАМАС.

2 декабря замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение освободило всех захваченных ранее женщин и детей. Он подчеркнул, что у боевиков остались только израильские военнослужащие или мужчины, которые ранее служили.

Власти Израиля начали операцию «Железные мечи» против ХАМАС после того, как 7 октября страна подверглась ракетной атаке из сектора Газа, а также проникновению боевиков на территорию Израиля. Военное крыло радикального палестинского движения объявило, что осуществило атаку в рамках операции «Потоп Аль-Аксы». ЦАХАЛ за несколько дней взяла под контроль населённые пункты у границы с Газой и стала наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, Израиль блокировал поставку в анклав воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива, а в конце октября приступил к наземной фазе операции.