Хельсинки, 5 декабря, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Пограничная служба Финляндии готова открыть пункты пропуска на границе с РФ в полночь 14 декабря. Об этом сообщила 5 декабря финская телерадиокомпания Yle.

Лев Федосеев/ТАСС

Замкомандующего погранслужбы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен пояснил, что на снос заграждений на границе нужно всего несколько часов.

«Восстановление движения не займёт много времени», — заверил он.

При этом уточняется, что все ограждения сразу не уберут — на случай, что в какой-то момент их возможно снова придётся закрыть.

Ахтиайнен добавил, что погранслужба готова к продлению ограничений на восточной границе с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 ноября финские власти закрыли семь КПП: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра», «Ниирала», «Куусамо», «Салла» и «Вартиус». На границе между Финляндией и Россией пока действует один грузовой железнодорожный пункт пропуска — «Вайниккала».

Пограничники поставили 30 ноября двойные заграждения на границе с РФ. В этот же день Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией, следует из постановления правительства республики. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Финляндия сама себя отгородила от мира.