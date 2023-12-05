Москва, 5 декабря, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Победителем национальной литературной премии «Большая книга» в 2023 году стал Евгений Водолазкин. Премия была вручена писателю за роман «Чагин». Награждение состоялось 5 декабря.

Илья Питалев/РИА Новости Писатель и литературовед Евгений Водолазкин

Второе место занял писатель Юрий Буйда (роман «Дар речи»), третье — Алексей Сальников (роман «Оккульттрегер»).

На соискание премии в 2023 году были выдвинуты 322 работы. В шорт-лист вошли 15 произведений. Победитель премии получит 3 млн рублей.

В 2022 году лауреатом премии «Большая книга» стал Павел Басинский (за роман «Подлинная история Анны Карениной»). Второе место занял писатель Алексей Варламов за произведение «Имя Розанова», третье — Сергей Беляков за роман «Парижские мальчики в сталинской Москве».

Евгений Водолазкин родился в 1964 году в Киеве. Он окончил филологический факультет Киевского университета и аспирантуру Института русской литературы АН СССР в Петербурге (Пушкинский Дом). Является лауреатом ряда премий за романы «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» и другие.