Ставрополь, 5 декабря, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в завершение рабочей поездки в Ставропольский край встретился с губернатором региона Владимиром Владимировым, сообщила 5 декабря пресс-служба Кремля на своём сайте.

Кирилл Зыков/POOL//ТАСС Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи

Владимиров доложил главе государства о том, какие проекты реализуются в крае, а также рассказал о стенде региона на выставке-форуме «Россия». В частности, он проинформировал президента о ситуации в сфере сельского хозяйства, отметив, что край занимает первое место в России по производству помидоров.

Губернатор также рассказал, что в регионе начали производить космические спутники и первый из них «улетает в декабре». Владимиров подчеркнул, что компонентная база спутников на 95% состоит из отечественных материалов.

Как передавало ИА Регнум, предыдущая встреча российского лидера и главы Ставрополья состоялась в июле 2023 года. Тогда Владимиров упомянул, что в крае раньше никогда не производили картофель.

«Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, 600 тыс. тонн», — доложил он.

В свою очередь, Путин поинтересовался, «вкусная ли картошка». Владимиров пообещал, что в следующий раз привезет её на пробу.

«Как в Белоруссии?» — спросил глава государства.

«Лучше. Я думаю, что лучше», — заверил глава Ставрополья.

«Я скажу Александру Григорьевичу [Лукашенко]», — с улыбкой пообещал Путин.